Выборы-2020. Партия «Кыргызстан» не может получить документы, чтобы подать в суд

Партия «Кыргызстан» не может получить документы, чтобы подать в суд. Об этом 24.kg сообщил лидер политорганизации Канат Исаев.

По его словам, в Центризбиркоме ссылаются на то, что проект решения и сам пакет документов, который вернули партии накануне, должны подписать все члены избирательной комиссии.

«Вот ждем, когда все свои подписи поставят. Но вообще это странно. Если наши документы даже не изучали, то почему бы нам не отдать их сразу», — сказал Канат Исаев.

Не понимает, почему вопрос с документами «Кыргызстана» не был решен в понедельник, и член ЦИК Атыр Абдрахматова. Она отметила, что рабочая группа должна была вернуть пакет сразу, как только выяснилось, что он был доставлен с нарушениями.

Партия «Кыргызстан» опоздала со сдачей документов. Ее лидер Канат Исаев утверждает, что с документами они успели, заминка возникла из-за «незначительной бумажки». Политорганизация снята с гонки решением ЦИК. Канат Исаев намерен его опротестовать в суде.