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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Скандал с партией «Кыргызстан»: что происходит возле ЦИК

Возле здания Центризбиркома собрались кандидаты, сторонники политических партий, участвующих в выборах. Они ждут итогов заседания ЦИК по ситуации с партией «Кыргызстан».

Как отметила кандидат от партии «Бир Бол» Гульнура Торалиева, на заседание пустили только уполномоченных представителей партий.

«Мы готовим совместное заявление от партий «Реформа», «Ордо», «Чон Казат», «Ата Мекен» и «Бир Бол». У нас несколько требований, в частности проведение тщательного расследования инцидента с партией «Кыргызстан», — отметила она.

Ранее сообщалось, что партия «Кыргызстан» опоздала со сдачей документов. Ее лидер Канат Исаев утверждает, что с документами они успели, заминка возникла из-за «незначительной бумажки». На фото, появившихся в Сети, четко видно, что в регистрационном журнале ЦИК исправлено время подачи документов партии «Кыргызстан».
Ссылка: https://24.kg/vlast/163268/
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