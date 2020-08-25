Выборы-2020. Проголосовать кыргызстанцам за рубежом помогут мобильные группы

Начали работу мобильные группы, которые будут оказывать помощь кыргызстанцам, проживающим или находящимся за рубежом. Об этом сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

По ее данным, мобильные группы будут проводить информационно-разъяснительную работу, в том числе объяснять порядок включения граждан в список избирателей, где можно проголосовать, как встать на консульский учет, пройти биометрическую регистрацию.

В ЦИК напомнили, что избирательные участки за рубежом образуются на территории дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств госорганов за рубежом по предложению Министерства иностранных дел и согласованию с государствами аккредитации.

На парламентские выборы — 2020 сформировано 44 избирательных участка, в том числе впервые в Иркутске, Сургуте, Южно-Сахалинске и Якутске (Россия), а также в Италии и Франции.

В ведомстве отметили, что гражданин КР, прошедший биометрическую регистрацию и вставший на консульский учет, автоматически включается в список избирателей.

«Для постановки на консульский учет нужно подать пакет документов, лично прибыв в загранучреждение или направив сканированные документы на официальный электронный адрес загранучреждения КР или на портале МИД через электронную информационную систему «Консульский учет». Консульские сборы за постановку на учет взиматься не будут», — добавили в ЦИК.

Информацию о включении граждан в списки избирателей можно уточнить на портале «Тизме» или на избирательных участках на территории диппредставительств, консульских учреждений Кыргызстана.

Напомним, ЦИК завершила прием документов для регистрации списков кандидатов сегодня в 18.00. В течение 10 дней проводится проверка представленных сведений, и до 4 сентября производится регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК. Политическую партию «Кыргызстан» обвинили в опоздании.

Агитация начинается 4 сентября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.