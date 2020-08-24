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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. В «Биримдик» объяснили, как на заборе ипподрома появился их баннер

В штабе партии «Биримдик» 24.kg пояснили, как баннер с названием политорганизации и логотипом появился на заборе государственного ипподрома в Иссык-Кульском районе.

Уточняется, что в одном из помещений, которое ипподром сдает в аренду как хозрасчетное предприятие, будет расположено территориальное представительство (штаб) партии. «Но мы согласны, что растяжку не следовало вывешивать на заборе, нужно было на самом здании, где будут работать наши сотрудники в период выборов. Поэтому мы уберем ее сегодня же», — пообещали в «Биримдике».

Какие партии войдут в избирательный бюллетень, ЦИК должна объявить не позднее 3 сентября. Четвертого сентября начинается агитация. Она заканчивается в день тишины — 3 октября.

В день тишины пройдет голосование вне помещений.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163189/
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