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Власть
Сюжет: «Биримдик»

«Биримдик» № 1! Джаныбек Бакчиев о депутатском надзоре проблем избирателей

Все вопросы избирателей, их напутствия и пожелания, озвученные в ходе встреч с кандидатами в депутаты, будут подниматься членами партии «Биримдик» в Жогорку Кенеше в виде депутатского надзора и подготовки соответствующих законопроектов. Об этом накануне в Бишкеке, выступая в эфире радиостанции «Ретро FM», заявили кандидаты в депутаты парламента Джаныбек Бакчиев и Галина Агафонова (Кетова).

— За прошедший месяц я провел больше 30 встреч с избирателями, на которых прозвучало немало просьб и предложений — от бытовых проблем до вопросов государственного устройства. Согласен, многие проблемы, о которых говорили люди, должны быть в зоне внимание депутатов.  

Я также согласен и с критикой граждан в адрес систем здравоохранения, образования и безопасности. Если люди окажут нам доверие и «Биримдик» придет в Жогорку Кенеш, все озвученные ими проблемы, просьбы и пожелания будут решаться нами при помощи депутатского контроля и написания законопроектов. Хочу отметить, что сегодня, учитывая тот сложный период, через который недавно прошла республика, мы должны давать людям не только надежду, но и уверенность в том, что завтра все изменится. Выбирая «Биримдик», люди выбирают мир и стабильность. Это те условия, при которых мы с вами всегда сможем найти выход даже из самой сложной ситуации», — сказал Джаныбек Бакчиев.

Отвечая на вопросы ведущего, кандидаты рассказали о себе, о том, почему решили стать частью команды «Биримдик», а также поделились своим видением будущего Кыргызстана. 


***

Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» («Единство») уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167291/
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