Партия «Биримдик» № 1 благодарит кыргызстанцев за поддержку и доверие!

Кандидаты партии «Биримдик» благодарят Кыргызстан и граждан республики за оказанное доверие, теплоту, с которой жители страны встречали агитационный караван, и поддержку, которую озвучивали кыргызстанцы во время встреч с кандидатами.

За месяц агитационной кампании команда партии демократического социализма — евразийский выбор «Биримдик» провела около 5 тысяч встреч с жителями всех областей Кыргызстана, всех городов и сел страны. Всего за время агитации партия «Биримдик» встретилась с более 2,5 миллиона избирателей со всей страны.

Лидеры и кандидаты партии «Биримдик» Торобай Зулпукаров, Акылбек Жамангулов, Аида Касымалиева, Улукбек Кочкоров и другие в ходе встреч смогли выслушать каждого кыргызстанца, ответить на интересующие вопросы, рассказать о планах и идеологии партии «Биримдик» и путях решения имеющихся вопросов.

За время шествия агитационного каравана партии «Биримдик» удалось побывать в самых отдаленных краях страны и встретиться с каждым жителем Кыргызстана, рассказать программу и идеологию партии. Обменяться мнениями, получить от народа наказы и слова поддержки. Команда «Биримдика» получила поддержку народа по всей стране: от Иссык-Куля до Баткена. Каждая встреча проходила в духе дружбы и взаимопонимания.

Спасибо большое Кыргызстан! Вместе — мы сила! Только в единстве мы добьемся победы!

Напомним, 4 сентября текущего года агитационный караван партии демократического социализма — евразийский выбор «Биримдик» начал свое шествие по стране: из Бишкека и Оша — по регионам страны. Официальные мероприятия, посвященные открытию агитационной кампании, прошли в северной и южной столицах страны — на площади Победы в Бишкеке и у священной горы Сулайман-Тоо в Оше.

Поддерживая «Биримдик» № 1, вы поддерживаете свой народ. Приходите на избирательные участки в воскресенье, 4 октября с 8.00 до 20.00 и выбирайте «Биримдик» — № 1 в списке.

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Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» («Единство») уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.