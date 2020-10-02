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Власть
Сюжет: «Биримдик»

«Биримдик» № 1. Улукбек Кочкоров на дебатах: Коррупцию победим цифровизацией

Цифровизация и автоматизация — самые эффективные способы в борьбе с коррупцией, об этом заявил кандидат от партии демократического социализма — евразийский выбор «Биримдик» Улукбек Кочкоров в ходе дебатов на Первом общественном телеканале.

Улукбек Кочкоров на своем примере рассказал, как цифровизация помогла ликвидировать серые схемы и коррупционные методы работы в Министерстве труда и социального развития.

По его словам, сразу после назначения на пост министра труда и социального развития он ознакомился с аудитом Счетной палаты, который показал, что в ведомстве за последние два года более 1 миллиарда 600 миллионов сомов были израсходованы не по назначению. Он сообщил, что цифровизация помогла ликвидировать механизмы коррупции и сберечь крупные суммы денег.

Электронный учет, автоматизированные методы работы и электронные базы данных помогли нам оказывать точечную социальную помощь населению.

«Путем демонтажа серых схем мы смогли увеличить количество получающих пособие до 72 тысяч человек, смогли выплачивать заработную плату более 7 тысячам родителей, которые воспитывают детей с ОВЗ, также увеличить количество путевок и предоставление инвалидных колясок в пять раз», — сказал он.

Продолжая, Улукбек Кочкоров добавил, что также коррупцию в стране можно победить путем принятия закона о планировании и ответственности государственных служащих. По его словам, каждый ответственный орган должен иметь свой план развития, а каждый чиновник и государственный служащий должен нести ответственность за проделанную работу. «Только так мы сможем победить коррупцию. Цифровизация сделает государственные услуги прозрачными, а ответственность госслужащих будет стимулировать рост в секторах экономики», — заключил он.
 
***
Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» («Единство») уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167311/
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