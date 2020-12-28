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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Не долго рулил. Марат Аманкулов ушел с поста лидера партии «Биримдик»

Депутат Жогорку Кенеша Марат Аманкулов покинул пост председателя партии «Биримдик» и вышел из ее рядов.

В своем Telegram-канале нардеп Дастан Бекешев выложил разговор с Аманкуловым, в котором последний отвечает на вопросы коллеги. «Я пока не собираюсь вступать ни в какую партию. Статус беспартийного меня вполне устраивает. Займусь научно-просветительской деятельностью. На парламентские выборы идти не планирую», — сказал Марат Аманкулов.

Отметим, Марат Аманкулов возглавил «Биримдик» в 2019 году. В топ-20 этой политической организации входил брат экс-президенат Сооронбая Жээнбекова Асылбек Жээнбеков. Партия участвовала в скандальных парламентских выборах 4 октября, итоги которых ЦИК признала недействительными. Правозащитники, юристы и конкуренты по гонке обвинили «Биримдик», как и «Мекеним Кыргызстан», в беспрецедентных нарушениях — массовом подкупе и махинациях со списками избирателей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/178212/
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