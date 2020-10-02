Акылбек Жамангулов рассказал, почему решил баллотироваться в депутаты Жогорку Кенеша именно от партии «Биримдик» и каким видит будущее Кыргызстана.

— Акылбек Жекшенович, почему вы решили идти на выборы с «Биримдик»?

— Мне небезразлично, в какой стране мы будем жить завтра. Я всегда стремился приносить пользу государству. И хочу помочь Кыргызстану преодолеть бедность, социальное неравенство, коррупцию. «Биримдик» выбрал, так как в ней мои единомышленники, а в программе — реальные решения и близкие мне цели. Кроме того, партия открывает дорогу новому поколению. Считаю, что именно молодежь — наш мощнейший ресурс развития.

— У кыргызстанской молодежи большой потенциал?

— Более чем. В Кыргызстане очень много образованных, талантливых молодых людей, которые рвутся работать на благо страны. В каждом из них горит дух патриотизма и любви к Родине. Я глубоко убежден, что только человек с глубоким чувством патриотизма способен сделать ради страны что-то великое. Мы живем в век высоких технологий, цифровизация набирает обороты. В этих условиях молодые образованные кадры как никогда смогут помочь стране.

— Что поможет Кыргызстану выйти на новый этап развития?

— Надо определиться с приоритетными направлениями. Это система здравоохранения, требующая кардинальных реформ. После того, что показала нам пандемия, игнорировать проблемы медицины преступно. Также система образования нуждается во внимании. Дело не только в доступности, но и в качестве. Мы должны давать такие знания, благодаря которым страна получит настоящих профессионалов. Если этого не сделать, то о каком развитии Кыргызстана можно говорить? Образованное и здоровое общество — это основа государства, наше будущее.

— Вы так уверенно говорите о перспективах, о том, что «Биримдик» все сделает и все сможет...

— Однозначно сможет. Вместе — сможем. Я понимаю, что сегодня народ выражает вполне ожидаемое недовольство и недоверие к партиям и к кандидатам. Этому есть свое объяснение. Все мы помним, как наши депутаты давали нереальные обещания и в итоге не сделали ничего.

Но в этот раз мы впервые видим команду, которая не кидается пустыми обещаниями, а дает реальную программу с конкретными действиями. Мы видим идею, смыслы и четкие ориентиры развития, стремление к идеалам, много энергии и веру в себя и страну. «Биримдик» предложила Кыргызстану новый, уникальный путь развития, и я хочу, чтобы мы по нему пошли. Присоединяйтесь!

Искренне прошу 4 октября прийти на избирательные участки и проголосовать за «Биримдик» — мы № 1 в бюллетене.

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Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» («Единство») уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.