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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. В партии «Биримдик» доверяют итогам голосования

Заместитель лидера партии «Биримдик» Торобай Зулпукаров заявил, что политорганизация доверяет итогам голосования на парламентских выборах, несмотря на то, что выявлялись нарушения. Об этом он сказал журналистам.

По его словам, партия «Биримдик» постоянно была в центре внимания. «Мы ожидали поддержку от народа. Даже на теледебатах мы были в центре внимания. Будем ждать официальные данные ЦИК. По предварительным сведениям, политобъединение занимает первое место», — сказал Торобай Зулпукаров.

24.kg
Фото 24.kg. В партии «Биримдик» доверяют итогам голосования

Он также прокомментировал высказывания лидера партии Марата Аманкулова, которые вызвали резонанс в обществе. По его мнению, слова были вырваны из контекста для черного пиара.

В его выступлении, напомним, есть слова: «Тридцать лет показали, что нам надо возвращаться. На свободе хорошо, а дома лучше». Пользователи соцсетей расценили это заявление как попытку инициирования вхождения Кыргызской Республики в состав Российской Федерации. Сам Марат Аманкулов выступил с заявлением, подчеркнув, что его слова вырвали из контекста и это организованная провокация.

Торобай Зулпукаров также пояснил, что недовольство от проигравших будет всегда. Они, по его словам, могут обратиться в суд, если считают, что выборы не состоялись.

«Я призываю партии, которые пройдут в парламент, работать во благо народа. Я благодарен гражданам, которые выбрали нас. Обещаю, что будем работать по программе и идеологию будем выполнять», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167498/
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