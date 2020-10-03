Голосуйте за «Биримдик» № 1. Будьте с первыми!

Сегодня, завершая нашу агитационную кампанию, мы благодарим вас за вашу поддержку, за веру в нас! Сейчас, накануне дня, в который определяется судьба всей страны, мы уверены, что вы сделаете правильный выбор!

Спасибо вам за ваши отклики, за напутствия и пожелания удачи. Общение с народом, обмен мнениями показали нам, что мы на правильном пути. Наш путь — это правда, солидарность и единство исторической судьбы. Мы не свернем с пути!

За критику и острые вопросы — тоже спасибо. Указывая на слабые места, вы помогаете нам стать лучше.

В ходе кампании было много необоснованных обвинений, клеветы и даже попыток снять с дистанции. За это мы тоже благодарим наших соперников, ведь, выдерживая натиск, сохраняя при этом достоинство и честь, мы стали только сильнее и сплоченнее.

В «Биримдике» № 1 собралась уникальная команда. В наших рядах и опытные государственники, и молодые амбициозные ребята, и предприниматели, педагоги, врачи, фермеры, творческие люди со всех регионов нашей страны!

Наша команда — это наше огромное преимущество, наша гордость.

В «Биримдике» собрались лучшие из лучших, профессиональные и грамотные специалисты в своих сферах. Акылбек Жамангулов, лидер нашего списка, специалист в области цифровизации, Улукбек Кочкоров, разработавший схему, позволяющую перезапустить экономику и поднять доходы всех кыргызстанцев, сильный политик Торобай Зулпукаров, наш председатель Марат Аманкулов, который знает и умеет решать городские проблемы и много других.

Уверены, что в таком составе мы сможем все!

Мы просим вас поддержать нас в это воскресенье и обещаем, что будем вместе с вами отрабатывать каждый пункт нашей программы.

Если вам дорого будущее ваших детей, если вы хотите жить в мирном и защищенном Кыргызстане, если вам близка дружба народов, но при этом все еще остаются сомнения, то задумайтесь о том, что наши предки погибали ради свободы и сохранения нашего государства, ради возможности голосовать.

Используйте эту возможность! Приходите на участки в это воскресенье, 4 октября с 8.00 до 20.00. Поддержите первых!

И помните — выбор всегда за вами!

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Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» («Единство») уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.