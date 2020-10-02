«Биримдик» № 1! Партия торжественно закрыла агитационную кампанию

Сегодня, 2 октября, на площади Победы в Бишкеке состоялось торжественное мероприятие, посвященное завершению агитационной кампании партии демократического социализма — евразийский выбор «Биримдик».

В мероприятии приняли участие председатель партии Марат Аманкулов, заместитель председателя партии Торобай Зулпукаров, представители регионов, партийцы, молодежное крыло и гости. Закрытие агитационной кампании началось с возложения цветов к Вечному огню, далее прозвучал гимн Кыргызстана.

Выступая перед собравшимися, лидер партии «Биримдик» Марат Аманкулов отметил, что главная ценность кыргызского народа — это его независимость!

«4 октября народ Кыргызстана будет выбирать не между партиями и лидерами, народ будет выбирать будущее, новый путь развития. Мы, партия «Биримдик», стоим на идеологической, патриотической платформе. Наше главное достижение и ценность — это наша независимость, территориальная целостность. Эти 30 дней агитационной кампании нас закалили. Общение с народом, обмен мнениями показали нам, что мы на правильном пути. Наш путь — это правда, солидарность и единая историческая судьба. Мы не свернем с пути!» — сказал он.

В свою очередь заместитель лидера партии Торобай Зулпукаров призвал народ Кыргызстана сделать 4 октября правильный выбор и проголосовать с душой.

«Уважаемые соотечественники, мы стоим на пороге выборов в ЖК КР VII созыва. Эти выборы определят будущее страны. За время агитационной кампании мы смогли побывать во всех семи областях и двух крупных городах. Мы смогли донести до каждого свою программу, свою идеологию. Нас поддержали, возложили ответственность за развитие. Мы с честью и чистой совестью готовы служить народу», — сказал он.

Перед собравшимися выступили также представители партии со всех семи областей и двух городов. Представители областей отметили, что партия «Биримдик» за время агитационной кампании завоевала сердца каждого гражданина страны. А агитационный караван по областям позволил донести до каждого гражданина страны идеи и цели партии, а также услышать от самих избирателей об имеющихся проблемах на местах. И поэтому жители страны поддерживают партию демократического социализма — евразийский выбор «Биримдик».

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Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» («Единство») уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.