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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Президент приостановил полномочия Омурбека Суваналиева

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому приостановлено исполнение должностных полномочий заместителя секретаря Совета безопасности Омурбека Суваналиева согласно поданному заявлению. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Уточняется, что такое решение принято в соответствии с Конституционным законом «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша КР».

Исполнение должностных полномочий приостановлено с 22 августа до определения результатов выборов.

Отметим, что до 18.00 24 августа уполномоченные представители политических партий должны предоставить в ЦИК документы для регистрации списков кандидатов. При этом список кандидатов и сведения о них предоставляются в бумажном и электронном варианте согласно утвержденной ЦИК форме.

В течение 10 дней проводится проверка представленных сведений и до 4 сентября производится регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.

Агитация начинается 4 сентября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163120/
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