Омурбек Суваналиев опровергает назначение окул бала своим замом

Полномочный представитель правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев опровергает назначение своего окул бала на пост зама. Об этом он сообщил 24.kg.

По словам Омурбека Суваналиева, Эрлан Сапарбаев действительно стал замом полпреда в регионе. Он будет курировать экономику и финансы.

«Эрлан Сапарбаев никогда не был моим посаженным сыном. Это смешно. Я его хорошо знаю, это правда. Но никаких родственных отношений у меня с ним нет», — сказал он.

Полпред правительства в Баткене признался, что «никто из толковых ехать в глубинку и пахать не хочет».

«Я его еле уговорил. Эрлан Сапарбаев — опытный чиновник. У него много хороших качеств. Надеюсь, он справится. Ведь мы тут решаем не только приграничные проблемы, мы хотим развивать Баткенскую область. Но Сапарбаев — не мой окул бала. У меня вообще нет ни одного окул бала», — резюмировал Омурбек Суваналиев.