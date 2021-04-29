Инцидент на границе. Полпред Баткена о ходе переговоров и закидывании камнями

Ситуация на кыргызско-таджикской границе напряженная. Об этом 24.kg сообщил полномочный представитель правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев.

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По его словам, конфликтная ситуация наблюдается не только около водозабора, но и в других районах. Местные власти задействовали силы и средства, чтобы увезти людей в безопасное место.

«Все раненые получают медицинскую помощь. В районе ведется разъяснительная работа с местным населением. В айыльных аймаках введен особый режим. Такое решение принято для того, чтобы обезопасить людей. В некоторых случаях информация о стрельбе фейковая. Огнестрельное ранение получил один человек», — сказал Омурбек Суваналиев.

Полпред правительства добавил, что обе стороны прекратили кидать друг в друга камни. Все проезжающие машины сопровождают.

«Дорога в местности Торт-Кочо закрыта со стороны Таджикистана. На месте находятся сотрудники УВД, ведутся переговоры об открытии трассы», — отметил Омурбек Суваналиев.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. После словесной перепалки стороны начали закидывать друг друга камнями.

30-летний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились четверо пострадавших.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.