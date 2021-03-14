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Власть

Коридор в Сох в Ташкенте не обсуждался. Комментарий Омурбека Суваналиева

Никакого обсуждения вопроса о предоставлении коридора в узбекистанский анклав Сох во время визита президента Кыргызстана в Ташкент не было. Это неверная информация, которую распространяют в СМИ. Полномочный представитель правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев прокомментировал 24.kg достигнутые во время переговоров Садыра Жапарова и Шавката Мирзиеева договоренности. Он был в составе делегации КР.

По его словам, по итогам официальной встречи глав Кыргызстана и Узбекистана 11-12 марта 2021 года в Ташкенте стала распространяться неверная информация о том, что кыргызская сторона предоставит коридор в анклав Сох (напомним, он расположен на территории Кыргызстана. — Прим. 24.kg).

«По итогам переговоров было согласовано возобновление работы ранее закрытого в связи с пандемией коронавирусной инфекции пункта пропуска «Кайтас» в Кадамджайском районе Баткенской области. Граждане соседнего государства проходят через этот КПП в том же порядке, что и раньше: с проверкой документов и регистрацией. Узбекистанцы въезжают в Кыргызстан через контрольно-пропускной пункт и следуют через нашу территорию до Сохского района, а обратно с повторной проверкой въезжают в Сохский район Узбекистана», — рассказал Омурбек Суваналиев.

Отметим, что с марта 2020 года граждан Узбекистана, проживающих в Сохском районе, пропускали только через один контрольно-пропускной пункт.

С открытием пункта пропуска «Кызыл-Жылдыз» передвижение граждан будет облегчено, а количество автомобильных пробок на трассе, проходящей через населенные пункты от города Кадамджая до села Чечме, существенно сократится.

«Что касается открытия воздушного сообщения в анклаве Сох, то будут летать небольшие самолеты, которые свяжут Сохский район с Узбекистаном», — уточнил полпред правительства в Баткене.

Омурбек Суваналиев призвал проверять данные, чтобы не допустить необоснованного беспокойства как среди кыргызстанцев, так и жителей Узбекистана.

«Предпринимаются усилия по укреплению кыргызско-узбекских отношений, улучшению двустороннего сотрудничества. Два народа нуждаются друг в друге, так как веками мы близкие соседи. Мы активизировали наши связи с сопредельными к Баткену районами дружественного государства, будем вместе работать. Не должно быть никакого напряжения — ни на уровне властей, ни тем более на бытовом уровне», — отметил Омурбек Суваналиев.

Стоит отметить, что первоначальную информацию о якобы открытии коридора распространила пресс-служба президента КР. Позже пресс-релиз с официального сайта главы государства удалили и чуть позже заменили обновленным вариантом.

Стало также известно, что накануне полномочный представитель правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев встретился с председателем органов исполнительной власти Согдийской области Республики Таджикистан Раджоббоем Ахмадзодой. Стороны обсуждали вопрос открытия пунктов пропуска «Кулунду» и «Кайрагач» в Лейлекском районе, которые были закрыты из-за пандемии COVID-19 по просьбе жителей приграничных районов двух областей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186387/
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