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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Задержание баткенцев. С митингующими встретился Омурбек Суваналиев

Сотрудники ГКНБ Таджикистана задержали троих жителей Баткена. Об этом на встрече с местными жителями, которые вышли на митинг с требованием освободить их родственников, сообщил полпред правительства в регионе Омурбек Суваналиев.

Отметим, ранее появилась информация о пятерых кыргызстанцах, задержанных якобы за нарушение миграционного законодательства. Трое — уроженцы Кадамджайского района, двое — Баткенского.

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Омурбек Суваналиев проинформировал и заверил участников акции, что задержанных не избивали.

«Трое жителей Баткена обвиняются в незаконном пересечении госграницы. Известно, что дело уже зарегистрировано, поэтому нам не удалось их освободить. Сегодня мы отправим представителя, чтобы он лично ознакомился с состоянием задержанных», — отметил он.

Полпред в Баткенской области наполнил сельчанам, что и в Кыргызстане, и в Таджикистане действует закон о приграничных зонах.

«В Кыргызстане этот закон выступил в силу год назад, потом аналогичный приняли в Таджикистане. Незаконное пересечение государственной границы считается административным нарушением, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа. Его размер составляет от 200 тысяч сомов. За год было наложено штрафов на сумму 7 миллионов сомов. Вот у нас тоже сейчас находится 11 граждан Таджикистана, задержанных за нарушение миграционного законодательства. Поэтому прошу вас соблюдать законы», — сказал он.

Жители Баткена заметили, что из-за неопределенности границ и отсутствия соответствующих дорожных и иных знаков трудно соблюдать законы.

«При передвижении мы не видим соответствующие обозначения. Неизвестно, на каком участке, где и чья это территория. Пусть задерживают контрабандистов, но не простых же граждан. У нас нет денег платить такие штрафы», — возмутились участники встречи с чиновником.

Омурбек Суваналиев обещал, что переговоры по освобождению задержанных продолжатся. Митингующие разошлись.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184257/
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