Омурбек Суваналиев: Я никогда не сяду за стол переговоров с ОПГ, я их сажал

Полномочный представитель правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев опроверг сообщение, появившееся в СМИ, о том, что к нему на переговоры зашел вор в законе Камчи Кольбаев. Об этом он заявил 24.kg.

Я никогда не проводил переговоры с ОПГ, я никогда не садился и не сяду с ними за один стол. Я их сажал, если помните. Омурбек Суваналиев

«Я действительно встретился с Камчы. Только это был Камчы Ташиев. Глава ГКНБ прибыл в регион сегодня сразу по прилету из Германии. Вы это знаете. Мы работаем. Ситуация остается напряженной, но она под контролем», — сказал он.

По данным полпреда в Баткене, последняя перестрелка между силовиками двух стран была зафиксирована сегодня утром. После 10.00 она полностью прекратилась. Сейчас работают штаб и комиссия, которые созданы кабмином для урегулирования конфликтной ситуации.

Читайте по теме Ситуация на границе. Камчыбек Ташиев об итогах встречи с таджикской стороной

Омурбек Суваналиев подтвердил, что в аппарат подпредства поступает информация о телах, которые еще не забрали с мест вчерашней эскалации.

«Мы направляем в указанные места медиков, сотрудников милиции в сопровождении военнослужащих. Какая-то информация подтверждается. Но чаще нет, не подтверждается», — добавил он.

Глава региона не исключает, что цифра по погибшим может измениться. «Да, данные о погибших могут быть скорректированы. Мы будем знать о точном количестве только после того, как с мест вернутся группы, которые выезжают по сигналу», — пояснил он, добавив, что корректировка будет незначительной.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

29 апреля таджикские военнослужащие обстреляли кыргызские пограничные заставы и посты. С воздуха также были обстреляны местности Торт-Кочо, Чыр-Добо Баткенского района одноименной области.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

По данным МЧС, в селе Максат Лейлекского района сгорело 10 жилых домов, в Кулунду — два. Сгорела также одна средняя школа. В Баткенском районе сгорело 9 жилых домов, 10 автозаправок, 2 ресторана, 8 магазинов, казино «РЕМИ», погранзастава и пожарно-спасательный расчет МЧС.