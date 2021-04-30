16:56
USD 84.80
EUR 102.74
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Омурбек Суваналиев: Я никогда не сяду за стол переговоров с ОПГ, я их сажал

Полномочный представитель правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев опроверг сообщение, появившееся в СМИ, о том, что к нему на переговоры зашел вор в законе Камчи Кольбаев. Об этом он заявил 24.kg.

Я никогда не проводил переговоры с ОПГ, я никогда не садился и не сяду с ними за один стол. Я их сажал, если помните.

Омурбек Суваналиев

«Я действительно встретился с Камчы. Только это был Камчы Ташиев. Глава ГКНБ прибыл в регион сегодня сразу по прилету из Германии. Вы это знаете. Мы работаем. Ситуация остается напряженной, но она под контролем», — сказал он.

По данным полпреда в Баткене, последняя перестрелка между силовиками двух стран была зафиксирована сегодня утром. После 10.00 она полностью прекратилась. Сейчас работают штаб и комиссия, которые созданы кабмином для урегулирования конфликтной ситуации.

Читайте по теме
Ситуация на границе. Камчыбек Ташиев об итогах встречи с таджикской стороной

Омурбек Суваналиев подтвердил, что в аппарат подпредства поступает информация о телах, которые еще не забрали с мест вчерашней эскалации.

«Мы направляем в указанные места медиков, сотрудников милиции в сопровождении военнослужащих. Какая-то информация подтверждается. Но чаще нет, не подтверждается», — добавил он.

Глава региона не исключает, что цифра по погибшим может измениться. «Да, данные о погибших могут быть скорректированы. Мы будем знать о точном количестве только после того, как с мест вернутся группы, которые выезжают по сигналу», — пояснил он, добавив, что корректировка будет незначительной.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

29 апреля таджикские военнослужащие обстреляли кыргызские пограничные заставы и посты. С воздуха также были обстреляны местности Торт-Кочо, Чыр-Добо Баткенского района одноименной области.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

По данным МЧС, в селе Максат Лейлекского района сгорело 10 жилых домов, в Кулунду — два. Сгорела также одна средняя школа. В Баткенском районе сгорело 9 жилых домов, 10 автозаправок, 2 ресторана, 8 магазинов, казино «РЕМИ», погранзастава и пожарно-спасательный расчет МЧС.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192345/
просмотров: 6053
Версия для печати
Материалы по теме
Инцидент на границе. В селе Кызыл-Бел вновь перестрелка
Ситуация на границе. Из конфликтной зоны эвакуировали уже более 10 тысяч человек
Ситуация на границе. В селе Арка граждане Таджикистана снесли несколько домов
Артем Новиков посетил эвакуированных жителей Баткенской области
Вся боль происходящего на границе в картине художницы Татьяны Зеленской
Ситуация на границе. Москва призвала решить конфликт путем переговоров
Ситуация на границе. Ни одна погранзастава Кыргызстана не захвачена — ГКНБ
Ситуация на границе. Евросоюз приветствует договоренности о прекращении огня
Ситуация на границе. Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев обсудили конфликт
Ситуация на границе. Обнародован список погибших из числа гражданских
Популярные новости
Таджикистан отреагировал на&nbsp;очередное заявление главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Таджикистан отреагировал на очередное заявление главы ГКНБ Камчыбека Ташиева
В&nbsp;Бишкеке проходит митинг в&nbsp;поддержку Садыра Жапарова и&nbsp;Камчыбека Ташиева В Бишкеке проходит митинг в поддержку Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева
81&nbsp;депутат парламента проголосовал за&nbsp;снятие с&nbsp;должности Алымкадыра Бейшеналиева 81 депутат парламента проголосовал за снятие с должности Алымкадыра Бейшеналиева
Это фантазии. В&nbsp;графике Садыра Жапарова нет интервью о&nbsp;лечении аконитом Это фантазии. В графике Садыра Жапарова нет интервью о лечении аконитом
Бизнес
Копите на&nbsp;мечту с&nbsp;депозитами &laquo;Бакай Банка&raquo;: понятный обзор вкладов Копите на мечту с депозитами «Бакай Банка»: понятный обзор вкладов
MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в&nbsp;Баткенской области MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в Баткенской области
Безлимитное общение в&nbsp;WhatsApp в&nbsp;подарок от&nbsp;Beeline Безлимитное общение в WhatsApp в подарок от Beeline
Не&nbsp;пропусти розыгрыш Hyundai Elantra 3&nbsp;мая! Принять участие может каждый! Не пропусти розыгрыш Hyundai Elantra 3 мая! Принять участие может каждый!
30 апреля, пятница
16:51
Ситуация на границе. Президент России готов выступить посредником Ситуация на границе. Президент России готов выступить п...
16:48
Инцидент на границе. В селе Кызыл-Бел вновь перестрелка
16:45
Ситуация на границе. Из конфликтной зоны эвакуировали уже более 10 тысяч человек
16:41
В БНИЦТиО доставили 18 пострадавших во время приграничного конфликта
16:26
Торговцы ТЦ «Берекет» требуют снизить стоимость арендной платы