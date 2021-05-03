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Общество

Дорогу у села Арка начали ремонтировать таджикские рабочие. Их попросили уйти

Дорогу Канибадам — Худжант в районе села Арка, пролегающую через кыргызско-таджикскую границу, ремонтировали рабочие Таджикистана. Об этом 24.kg сообщил подпред правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев.

По его словам, традиционно ремонт делала каждая из сторон.

«Таджикская сторона проводила ремонт на своей стороне, а кыргызская — на своей. Сегодня ремонтные работы прекратятся. Граница проходит посередине. Таджикские рабочие проводили ямочный ремонт на нашей стороне, они хотели нам помочь, но все работы прекратятся», — сказал Омурбек Суваналиев.

Отметим, пользователи социальных сетей были обеспокоены тем, что рабочие из Таджикистана ремонтируют трассу в Лейлекском районе. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192759/
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