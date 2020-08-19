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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Какие реформы предлагают делегаты съезда партии «Биримдик»

Сегодня прошел IV съезд партии «Биримдик». Информацию 24.kg подтвердили в штабе политорганизации.

Сообщается, что перед участниками с заявлением выступила актриса театра и кино, заслуженная артистка Кыргызстана, кандидат в депутаты Жогорку Кенеша седьмого созыва Галина Кетова.

В своем выступлении она отметила необходимость реформирования систем образования и здравоохранения.

По ее словам, нет никаких сомнений в том, что все сегодняшние проблемы напрямую связаны с культурным, интеллектуальным, образовательным и нравственным упадком общества. «И поэтому образование, наука и культура должны стать главной заботой государства. Необходима комплексная программа по развитию и сохранению культуры Кыргызстана во всем ее многообразии», — заявила Галина Кетова.

Она подчеркнула, что партия «Биримдик» ставит серьезные цели в этом направлении.

Кандидат сделала акцент на том, что медицина должна быть доступной.

Не обошла Галина Кетова стороной и вопросы экологии и внешней политики, которые, по ее мнению, Кыргызстан ощущает на себе.

«Эти изменения могут привести к сокращению разнообразия растительного и животного мира, к снижению продуктивности в сельском и рыбном хозяйстве, а также отрицательно скажутся на здоровье человека. Потепление также приведет к расширению пустынных и степных территорий. Одновременно увеличивается губительное воздействие человека на природу. По этой причине не будет ошибкой считать, что экология становится проблемой государственной безопасности», — подчеркнула она.

В заключении Галина Кетова отметила, что главной задачей внешней политики должно быть обеспечение максимально благоприятных условий для успешного внутреннего развития страны и процветания ее граждан.

Агитация начинается 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Они должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/162889/
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