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Власть

Спикер Дастанбек Джумабеков во время отпуска посетил Турцию

Спикер Кыргызстана Дастанбек Джумабеков встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе торага.

Уточняется, что Дастанбек Джумабеков посетил Стамбул по приглашению турецкой стороны.

пресс-службы президента Турции
Фото пресс-службы президента Турции. Дастанбек Джумабеков встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом

«Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп пригласил торага Жогорку Кенеша посетить обновленную мечеть Айя-София. Также в ходе поездки по инициативе спикера турецкого парламента состоялась неофициальная встреча торага с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Дастанбек Джумабеков выразил благодарность турецкой стороне за оказанную гуманитарную помощь кыргызскому народу в сложный период коронавирусной пандемии», — сообщили редакции.

Отметим, что Дастанбек Джумабеков в настоящее время находится в трудовом отпуске.
Ссылка: https://24.kg/vlast/162845/
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