В Ошской области новый представитель правительства

Ошскую область возглавил Байыш Юсупов. Сегодня его представили коллективу областной администрации. В собрании приняли участие вице-премьер-министр Акрам Мадумаров, акимы районов и руководители ведомств.

Отметим, Байыш Юсупов с 2013 года работал заместителем главы Ошской области, после ухода с должности прежнего полпреда Узарбека Жылкыбаева исполнял обязанности полномочного представителя правительства. Ранее руководил Кара-Суйским районом.

Напомним, что экс-глава региона Узарбек Жылкыбаев 8 августа подал в отставку. Он намерен участвовать в парламентских выборах по списку партии «Республика».

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.