Лишив граждан права на справедливость, государство нарушило Конституцию

Перед уходом на каникулы депутаты приняли в трех чтениях пакет из 148 поправок в уголовное законодательство. По предложению правительства они исключили норму о рассмотрении уголовного дела по новым обстоятельствам согласно решению международной организации. Пакет ушел на подпись президенту Сооронбаю Жээнбекову.

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Председатель комитета по правопорядку Наталья Никитенко отметила в интервью 24.kg, что упразднение 442 статьи УПК привело к тому, что кыргызстанцы лишились конституционного права на справедливость.

Депутат считает, что члены следующего созыва могут вернуть столь необходимый пункт. Для этого нужны политическая воля и активная гражданская позиция.

— Кто выступил инициатором исключения нормы, дающей право добиваться рассмотрения уголовного дела по новым обстоятельствам согласно решению международной организации?

— Кабмин внес в парламент большой законопроект, который включал в себя изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы. Был ряд адекватных и необходимых поправок, которые исключали коллизии в уголовном законодательстве.

Но вместе с позитивными корректировками, как обычно и часто бывает, внесено предложение убрать из УПК статью 442. В прежней редакции были четко прописаны положения, по которым гражданин мог требовать пересмотра дела. Речь о принятии новых законов, решениях Конституционной палаты и заключениях международных органов в соответствии с международными договорами, направленными на защиту прав и свобод человека.

В статье было четко прописано, что это международные договоры, которые ратифицировал Кыргызстан. То есть это не какие-то частные договоренности, а соглашения, одобренные на уровне государств. Наталья Никитенко

— Тогда какие аргументы выдвинули авторы, лоббируя упразднение этой, по всем параметрам отвечающей требованиям Конституции, нормы?

— Мне, если честно, тоже до сих пор непонятно, почему правительство так агрессивно проталкивало ликвидацию этой статьи из УПК. Последнее слово при вынесении приговора в любом случае остается за кыргызстанским судом. Норма лишь давала человеку возможность добиваться справедливости.

При рассмотрении пакета изменений в профильном комитете, причем при широком круге участников, представители правительства делали упор на то, что в 2016 году проведена конституционная реформа, и приоритет международных договоров перед национальным законодательством убран. Но это лукавство и не совсем убедительный аргумент.

Есть и другие нормы Конституции, в частности статья 16, которая гласит, что основные права и свободы человека должны быть соблюдены, в том числе право на правосудие. Наталья Никитенко

Что именно суды рассматривают в качестве новых обстоятельств, расписывает уголовное законодательство. Противоречия Конституции не существует. Поэтому мы и предлагали норму оставить, но при голосовании именно по этой статье УПК большинство моих коллег встали на сторону инициаторов, и она исключена.

— Ликвидировав этот пункт, Кыргызстан нарушил обязательства в рамках международных договоренностей?

— Разумеется. Мы же не в безвоздушном пространстве находимся. С 2016 по 2018 год Кыргызстан входил в совет Комитета ООН по правам человека. Мы ратифицировали огромное количество соглашений, говорящих о защите прав и свобод граждан. Кыргызстан легитимную сторону обозначил, и тут проходит на ура такая поправка. Конечно, были ноты со стороны международных институтов, представители которых пришли в недоумение.

Я считаю, что не было ни морального права, ни и юридической необходимости убирать эту норму.



Подобный шаг негативно отразится на имидже Кыргызстана на мировой арене. Мы присоединились к Международному пакту о гражданских и политических правах, ратифицировали факультативный протокол, где предусмотрено обращение в Комитет ООН. Наталья Никитенко

Эти документы говорят в защиту нормы, которую выкинули из УПК с легкой руки чиновников. Нарушен единственный механизм применения имплементаций решений Комитета. Статья 442 УПК выстраивала мостик между национальной судебной системой и международными структурами, той же Организацией Объединенных Наций. Убрав ее, мы разрушили эту связь.

— Судебно-правовую реформу попрание нашего гражданского права на справедливость, так понимаю, тоже может затормозить?

— Безусловно. Очень высоко недоверие к судам, и этот градус не снижается. Большинство писем, которые получаем мы, депутаты, содержат жалобы на произвол судей. Нам предстоит очень многое сделать, чтобы злополучная судебная реформа привела к тому, чтобы суды стали менее коррумпированными, менее политизированными и менее зависимыми.

Мы заявляем, что суды несовершенны, что нужно менять подход к судопроизводству, кричим о гуманизации, принимаем новые кодексы, но лишаем граждан шанса на правду и объективность при рассмотрении уголовных дел. Наталья Никитенко

Исключение этой нормы идет вразрез с логикой судебной реформы.



— Получается, что теперь мы не сможем апеллировать решениями того же Комитета ООН по правам человека, а жертвы пыток не смогут добиться возмещения компенсации?

— Именно так. Если раньше за человеком стояло международное право с его незыблемыми постулатами, то сейчас этой опоры нет.

— Пакет будет подписан? Вы говорили, что там содержатся и полезные поправки, которые нельзя проигнорировать.

— Да. Есть целый спектр очень правильных и, я бы сказала, необходимых изменений. Поэтому пакет будет поддержан. Но я думаю, что информационная, разъяснительная работа все равно нужна. Новый созыв парламента может вернуться к этому законопроекту и поправить УПК с учетом предложений и замечаний гражданского сообщества и разработчиков нового уголовного законодательства.

Тем более что аргументы сторонников упразднения этой нормы несостоятельны.

Мы не запретили действие международных договоров на территории Кыргызстана, проведя в декабре 2016 года референдум по внесению изменений в Конституцию. Это неправильная трактовка. Наталья Никитенко

Конституция предусматривает механизмы защиты прав человека, а базовое конституционное право — право на справедливый суд, и гражданина лишить его никто не может. Напротив, исключение из Уголовно-Процессуального кодекса нормы о рассмотрении уголовного дела по новым обстоятельствам согласно решению международной организации вступает в противоречие с Основным законом.