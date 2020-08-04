Сооронбай Жээнбеков пообещал ежегодно увеличивать объемы льготных кредитов

«В рамках регионального развития ежегодно будут увеличиваться объемы льготных кредитов для поддержки сельских предпринимателей», — заявил президент Сооронбай Жээнбеков во время посещения плодового сада в селе Орнок (Иссык-Куль).

По данным пресс-службы главы государства, в нем на льготный кредит Российско-Кыргызского фонда развития внедрили технологию капельного орошения для выращивания фруктовых культур.

Владельцем сада является Вадим Сергеев, в прошлом именитый спортсмен, призер Чемпионата мира по дзюдо. Он сообщил, что на 30 гектарах выращивает вишню, персики, абрикосы. Во время сбора урожая рабочими местами обеспечат около 100 местных жителей.

Кроме того, предприниматель построил в Бишкеке перерабатывающий завод, который принимает от фермеров до 150 тонн клубники. Продукцию поставляют на рынки России и Казахстана.

«Предпринимателям малого и среднего бизнеса необходимо без лишних проволочек выдавать льготные кредиты, ведь они поставляют свою продукцию за рубеж, повышая экспортный потенциал страны, и создают рабочие места в регионах», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.