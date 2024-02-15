Цифра дня. 6,03 миллиарда сомов беспроцентных кредитов получил бизнес

В рамках проекта «Экстренная поддержка микро-, малых и средних предприятий» выдано беспроцентных кредитов на 6,03 миллиарда сомов ($71,79 миллиона). Такие данные приводит Министерство финансов.

Всего по проекту планируют выдать займов на $108 миллионов. На сегодня остаток средств — $37,156 миллиона.

«Учитывая высокие темпы освоения, проект планируют завершить в 2025 году. Для лучшего обеспечения доступа к финансированию микро- и малого бизнеса Минфин увеличил суммы финансирования от 100 тысяч до 3 миллионов сомов. Более 5 миллионов пользователей мобильного оператора связи MEGA получили смс-рассылкой информацию о беспроцентных кредитах. Министерство финансов систематически проводит информационные мероприятия по всей стране», — говорится в сообщении.