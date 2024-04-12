В Узгене частники добровольно вернули государству незаконно выданные земли

В Узгене выявлены незаконно переданные в частную собственность земельные участки. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, участки находились на центральном стадионе и в парке имени Азнабакиева.

Фото пресс-центра ГКНБ

«В 2003-2005 годах выданные во временное пользование земельные участки центрального стадиона и парка незаконно переданы в частную собственность. Новые владельцы построили там две чайханы. Рыночная стоимость объектов — 42 миллиона 407 тысяч сомов», — говорится в сообщении.

После переговоров владельцы участков добровольно вернули земли государству.