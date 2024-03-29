13:45
USD 89.47
EUR 96.56
RUB 0.97
Бизнес

Быть крупным экспортером. Как молодой предприниматель плантацию облепихи создает

Кубан Абдыбеков — молодой предприниматель, который каждый день ищет что-то новое.

В свои 25 лет он был преподавателем по ораторскому мастерству, какое-то время жил и работал за границей. Два года назад занялся одним проектом, но неудачно. Однако парень не опустил руки, а начал новое дело — облепиховую ферму. Говорит, что долгое время изучал, какое растение, овощ, фрукт или ягода смогут приносить не только финансовую выгоду, но и пользу для экологии. Так узнал о культивированной облепихе. У нее крупные ягоды: один сантиметр в длину и 6-7 миллиметров в ширину. Такая облепиха богата витаминами и полезными веществами и при этом не требует щепетильного ухода.

«Я загорелся этой идеей, сразу купил три саженца и посадил их в своем огороде. Мне понравилось это направление, и стал продвигать эту идею», — рассказал он.

Кубан Абдыбеков решил, что хочет популяризировать культивированную облепиху, и начал думать, как это сделать. Стал искать актуальные возможности и обнаружил программу «3.2.1-Старт!», в рамках которой можно выиграть грант на реализацию экологического или социального проекта. Кубан подал заявку и стал победителем проекта.

Еще одна важная возможность, которую дает проект, — обучение. Молодой предприниматель узнал, что такое бизнес-проект, как его строить и писать, как защитить себя юридически, запатентовать свою идею, какие проекты считаются экологическими и многое другое.

На выигранные средства Кубан купил 300 саженцев облепихи, необходимое оборудование, а также сетку, чтобы огородить участок. Сейчас он готовит почву и саженцы к зимовке, а через год планирует получать плоды. Признается, что не хочет делать варенье или джем из облепихи. Молодой предприниматель ведет переговоры с крупными пищевыми, фармацевтическими компаниями о долгосрочном сотрудничестве.

«Есть прогнозы, что с каждым годом цена на облепиху будет подниматься. Сначала будем продавать ягоды, а на вырученные средства покупать оборудование для переработки. Наша цель — получать масло облепихи, потому что оно обладает лекарственными свойствами. У нас в стране никто его не производит. У меня есть представление, что через 5-10-20 лет у нас будет огромная плантация. Хотим стать одним из самых больших производителей и экспортеров ягоды облепихи», — поделился планами Кубан Абдыбеков.

О проекте.

Проект «3.2.1-Старт!» был реализован ОФ «Институт Развития Молодежи» при финансовой поддержке международного благотворительного фонда The Coca-Cola Foundation.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/280888/
просмотров: 146
Версия для печати
Материалы по теме
В Алматы у кыргызских предпринимателей отбирают контейнеры — депутат
В Кыргызстане запущен сервис по онлайн-регистрации предпринимателей
Переработка пластика, швейный цех, школа: как USAID помогает кыргызстанцам
В Кыргызстане 15 компаний признаны лучшими налогоплательщиками
Конфликт в «Карвен Четыре Сезона». Что говорят в администрации центра отдыха
Джалал-Абадский городской суд встал на сторону предпринимателя и отменил штраф
Массовые отравления. Перестать уведомлять бизнес о проверках предлагают медики
В Кыргызстане появится реестр добросовестных предпринимателей
Кто может получить звание «Заслуженный предприниматель»? Разъяснение чиновников
Работа ККМ показала, насколько кыргызский бизнес занижал доходы
Популярные новости
Doscredobank поздравил победителей по&nbsp;итогам акции! Doscredobank поздравил победителей по итогам акции!
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2023 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2023 год
2,5 миллиона человек прослушали подкасты проекта &laquo;Санарип Инсан&raquo; за&nbsp;два года 2,5 миллиона человек прослушали подкасты проекта «Санарип Инсан» за два года
Бизнес
Быть крупным экспортером. Как молодой предприниматель плантацию облепихи создает Быть крупным экспортером. Как молодой предприниматель плантацию облепихи создает
2,5 миллиона человек прослушали подкасты проекта &laquo;Санарип Инсан&raquo; за&nbsp;два года 2,5 миллиона человек прослушали подкасты проекта «Санарип Инсан» за два года
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2023 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2023 год
Doscredobank поздравил победителей по&nbsp;итогам акции! Doscredobank поздравил победителей по итогам акции!
29 марта, пятница
13:39
Быть крупным экспортером. Как молодой предприниматель плантацию облепихи создает Быть крупным экспортером. Как молодой предприниматель п...
13:30
Массовое отравление на ифтаре произошло в Сузаке
13:20
Баткенский избирательный округ. Все претенденты на мандат депутата ЖК
13:00
Кара-Суйский избирательный округ. Все претенденты на мандат депутата ЖК
12:46
Виновата геополитическая ситуация. Дастан Бекешев о дефиците важных лекарств