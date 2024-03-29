Быть крупным экспортером. Как молодой предприниматель плантацию облепихи создает

Кубан Абдыбеков — молодой предприниматель, который каждый день ищет что-то новое.

В свои 25 лет он был преподавателем по ораторскому мастерству, какое-то время жил и работал за границей. Два года назад занялся одним проектом, но неудачно. Однако парень не опустил руки, а начал новое дело — облепиховую ферму. Говорит, что долгое время изучал, какое растение, овощ, фрукт или ягода смогут приносить не только финансовую выгоду, но и пользу для экологии. Так узнал о культивированной облепихе. У нее крупные ягоды: один сантиметр в длину и 6- 7 миллиметров в ширину. Такая облепиха богата витаминами и полезными веществами и при этом не требует щепетильного ухода.

«Я загорелся этой идеей, сразу купил три саженца и посадил их в своем огороде. Мне понравилось это направление, и стал продвигать эту идею», — рассказал он.

Кубан Абдыбеков решил, что хочет популяризировать культивированную облепиху, и начал думать, как это сделать. Стал искать актуальные возможности и обнаружил программу «3.2.1-Старт!», в рамках которой можно выиграть грант на реализацию экологического или социального проекта. Кубан подал заявку и стал победителем проекта.

Еще одна важная возможность, которую дает проект, — обучение. Молодой предприниматель узнал, что такое бизнес-проект, как его строить и писать, как защитить себя юридически, запатентовать свою идею, какие проекты считаются экологическими и многое другое.

На выигранные средства Кубан купил 300 саженцев облепихи, необходимое оборудование, а также сетку, чтобы огородить участок. Сейчас он готовит почву и саженцы к зимовке, а через год планирует получать плоды. Признается, что не хочет делать варенье или джем из облепихи. Молодой предприниматель ведет переговоры с крупными пищевыми, фармацевтическими компаниями о долгосрочном сотрудничестве.

«Есть прогнозы, что с каждым годом цена на облепиху будет подниматься. Сначала будем продавать ягоды, а на вырученные средства покупать оборудование для переработки. Наша цель — получать масло облепихи, потому что оно обладает лекарственными свойствами. У нас в стране никто его не производит. У меня есть представление, что через 5-10-20 лет у нас будет огромная плантация. Хотим стать одним из самых больших производителей и экспортеров ягоды облепихи», — поделился планами Кубан Абдыбеков.

О проекте.