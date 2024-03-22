Клонирование малины и выращивание шафрана. Ученые Кыргызстана помогают фермерам

Что вам приходит на ум при слове «клонирование»? А шафран? Возможно, это вас удивит, но оба слова тесно связаны с Кыргызстаном. А вернее, с Кыргызским национальным аграрным университетом.

Наши отечественные ученые используют свои знания для того, чтобы в будущем фермеры могли зарабатывать больше.

Для этого в университете работает более 30 специальных лабораторий. Основная цель — помочь стране в обеспечении продовольственной безопасности и наращивании поставок продукции за рубеж.

И первые наработки уже есть. Ученые установили, что в КР можно выращивать одну из самых дорогих пряностей в мире — шафран. А для развития ягодоводства они предлагают саженцы собственного производства. А еще здесь могут точно сказать, чего фермеру не хватает для того, чтобы заниматься органическим сельским хозяйством и каких удобрений требует почва. Больше похоже на фантастику? На первый взгляд, да. Но это чистая правда.

Заработать на шафране

С 2021 года на территории Кыргызского национального аграрного университета имени Константина Скрябина реализуется проект по выращиванию шафрана. Занимается им профессор Абдыбек Асаналиев.

«На сегодня в Кыргызстане есть две экспериментальные площадки по выращиванию шафрана — в нашем университете и в селе Кулунду Лейлекского района Баткенской области. Посадочный материал привезли из Испании. Сейчас еще один вид шафрана для выращивания нам предоставили в Ботаническом саду», — с гордостью рассказывает он.

В начале весны шафран не выглядит так шикарно, как на фотографиях с полей Франции. Сейчас это только небольшие зеленые стебельки. Цвести он будет только в середине осени и всего 20 дней.

Фото 24.kg. Сейчас шафран выглядит непрезентабельно, потому что цвести будет только осенью

В Аграрном университете шафран выращивают в открытом грунте, укрытом компостом, пленкой и крафт-бумагой. Ученые пытаются понять, в каких условиях растение будет себя лучше чувствовать. Кроме того, они регулярно замеряют температуру почвы. У специалистов уже есть данные по итогам трех лет наблюдений, но пока делиться этой информацией они не готовы. Однако на самый главный вопрос, можно ли выращивать шафран в КР, отвечают утвердительно.

«Шафран растет в песках и предгорьях. На сегодня могу сказать, что в Кыргызстане его можно выращивать в почве Иссык-Кульского и Тонского районов, а также в Баткенской области. Перспективы у этого направления есть. Но нужна поддержка государства, как это делается в Узбекистане. Дело в том, что посадочный материал достаточно дорогой и его нужно закупать за рубежом. Уже организована рабочая группа, готовим законодательные инициативы по поддержке выращивания шафрана», — говорит Абдыбек Асаналиев.

Отечественные фермеры, к слову, готовы заняться культурой уже сейчас за свои средства и без поддержки государства. Они увидели в этом перспективу. К профессору уже приезжали бизнесмены, которые просили рассказать о выращивании специи и основных условиях.

Клонирование для ягодоводов

Еще одно перспективное направление сельского хозяйства в КР — выращивание ягод. Уже даже создана Ассоциация ягодоводов, которая продвигает эту идею. Но есть одна проблема — качество посадочного материала. В республику привозят уже зараженные вредителями саженцы, которые стоят дорого, но не дают хороший урожай.

Проблему решают на уровне науки — в лаборатории клонирования.

Для обывателя клонирование — это что-то про овечку Долли. А для ученых это шанс помочь своими знаниями в развитии нужных видов культур. Именно поэтому с осени прошлого года на базе Кыргызского национального аграрного университета функционирует In vitro-лаборатория. Здесь с помощью технологии микроклонального размножения растений выращивают свободные от инфекций (вирусы, бактерии, грибки) саженцы ягодных культур (малина, клубника).

Кабмин выделил на ее создание 20 миллионов сомов. На эти средства закуплены необходимое лабораторное оборудование, реактивы и расходные материалы. Кроме того, закуплены и доставлены авиаперевозкой из Польши сертифицированные свободные от инфекций (фитосанитарный сертификат Европейского союза) сортовые саженцы малины. Заходить посторонним в комнату, где находятся эти саженцы, категорически запрещено. Это слишком опасно. Если заразится один саженец, он может заразить все остальные. И тогда вся работа пойдет насмарку.

«Мы берем небольшую часть саженца и в условиях In vitro и полной стерильности размножаем. Затем эти небольшие кусочки помещают в небольшую колбу или баночку, в которой содержатся нужные вещества для роста. Через некоторое время из этих маленьких кусочков появляются мини-растения», — рассказал заведующий лабораторией вирусологии и биотехнологии КНАУ Максат Ахмеджанов.

В специальном помещении растения выращивают до определенных размеров и затем их постепенно готовят к пересаживанию в почву и созданию уже саженцев, которые можно передать в питомники. И уже оттуда фермеры могут купить подросшие саженцы.

У этих саженцев есть два важных преимущества. Ученые гарантируют, что они абсолютно чисты и не содержат никаких бактерий и инфекций. Кроме того, эти саженцы адаптированы для роста в условиях климата Кыргызстана. Следовательно, дадут хороший урожай.

«Отмечу и еще одну важную деталь. Покупать выращенные нами саженцы выгоднее, чем импортировать из-за границы. Стоимость транспортировки высокая, поэтому наши саженцы все равно оказываются дешевле», — говорит Максат Ахмеджанов.

Анализ почвы для грамотного удобрения

Но даже такие качественные саженцы не гарантируют на 100 процентов высокого урожая. Почему? Нужно соблюдать технологию выращивания, следить за состоянием почвы, поливом. Питомники обо всем этом рассказывают, когда фермеры покупают у них семена. Кроме того, Аграрный университет заключил меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией ягодоводов.

Кроме того, в вузе работает еще одна лаборатория, которая изучает состояние почвы.

Недавно ее модернизировали, и теперь ученые могут точно сказать фермерам, каких витаминов и минералов не хватает для получения хорошего урожая, какая кислотность почвы, как самим можно взять ее на пробу.

Фото 24.kg. Профессор Мусакун Ахматбеков рассказывает о переносной лаборатории по изучению почвы

«Особое внимание мы уделяем работе с фермерами, занимающимися органическим сельским хозяйством. В КР площадь земель, отданных под органическое сельское хозяйство, составляет 65 тысяч гектаров, или всего 5 процентов от всей площади возделываемых земель. Количество небольшое, но есть потенциал», — подчеркивает профессор кафедры агрохимии, почвоведения и земледелия Мусакун Ахматбеков.

По его словам, есть несколько причин, почему органическое сельское хозяйство не развивается более быстрыми темпами:

мало кто знает о его преимуществах;

не все фермеры знают, как правильно вести эту работу;

исследовательские институты не дали технологию, которую можно было распространить среди фермеров;

фермеры не знают, годятся его почва для органического сельского хозяйства или нет.

По всем этим направлениям Аграрный университет сейчас и работает. Выпускает специальные брошюры, встречается с фермерами, консультирует их.

Ученые признаются, что этого мало для кардинального изменения ситуации в аграрном секторе страны. Но надеются, что власти поддержат их усилия. Специалисты уверены, что применение научных разработок на практике фермерами может дать действительно хорошие результаты.