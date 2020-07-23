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Власть

МИД Кыргызстана просит Европу помочь в получении лекарств

Министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков попросил спецпредставителя ЕС по Центральной Азии Петера Буриана оказать содействие в получении лекарственных средств через механизм ЕС-ВОЗ. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Кыргызстана.

По его данным, это возможно, в частности, через новый проект Европейского союза «Всеобъемлющий пакет солидарной помощи «COVID-19 в странах Центральной Азии: меры реагирования на кризис» (CACCR). Он запущен 20 июля 2020 года.

Кроме того, на встрече Чингиз Айдарбеков и Петер Буриан обсудили вопросы наращивания двустороннего и многостороннего сотрудничества между Кыргызстаном и ЕС. Кыргызская сторона поблагодарила ЕС за оперативное реагирование и заявления о своей дополнительной поддержке для чрезвычайных нужд в борьбе с кризисом в объеме 36 миллионов евро в рамках бюджетной поддержки для секторов образования и социальной защиты.

Кыргызстан отметил важность организации и проведения первого экономического форума ЕС-ЦА в Бишкеке сразу после стабилизации ситуации с распространением COVID-19 в Центральной Азии.

Чингиз Айдарбеков предложил провести подготовительное мероприятие в формате видеоконференцсвязи осенью 2020 года. Глава МИД также обратил особое внимание на необходимость реализации программ по преодолению экономических последствий борьбы с коронавирусом и поддержке малого и среднего бизнеса, продвижению торговли, обеспечению продовольственной безопасности и социальной защиты населения в новых условиях, а также продвижению цифровых технологий.

Обсуждены вопросы по проектной поддержке в рамках использования Кыргызстаном возможностей статуса ВСП+, предоставленного Европейским союзом.

Темой разговора для двух сторон также стали договоренности, достигнутые в ходе видеоконференцсвязи в формате ЕС-ЦА на уровне министров иностранных дел стран Центральной Азии и Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-председателя Европейской комиссии Жозэпа Борреля, прошедшей 12 июня 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/160379/
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