15:34
USD 78.79
EUR 89.01
RUB 1.12
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Проблему недовыплат зарплат медикам переложили на руководство больниц

В правительство поступает много вопросов о недовыплатах медицинским работникам. Об этом на брифинге заявила вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

Читайте по теме
Вице-премьер признала проблемы в санэпидемслужбе Кыргызстана

По ее словам, в целях стимулирования медицинских работников, привлеченных для борьбы с коронавирусом, для начисления компенсационных выплат выделили 377 миллионов 500 тысяч сомов. Из них за март компенсации получили 6 тысяч 438 медработников, апрель — 10 тысяч 61, май — 8 тысяч 91.

«Всего за три месяца медработникам выплатили компенсации в сумме 259 миллионов 100 тысяч сомов. Надбавки перечислили на депозитные счета организаций, ответственность за дальнейшие начисления несут руководители организаций здравоохранения. Мы ведем мониторинг на уровне Минздрава и республиканского штаба. По каждому обращению работаем, я сама контролирую этот вопрос», — сказала Аида Исмаилова.

Чиновница отметила: от медиков продолжают поступать жалобы о том, что руководители организаций здравоохранения отправляют медиков в отпуск без содержания.

«Этого быть не должно, так как гарантированная зарплата медработникам системой выплачивается в полном объеме. Есть обращения, где указано: руководители организаций здравоохранения говорят медикам, чтобы они молчали о недополучении надбавок. В случае, если факт недовыплат подтвердится, будем рассматривать вопрос о дальнейшем пребывании этого руководителя на должности», — заявила Аида Исмаилова.

Ранее в соцсети Instagram опубликовали сообщение врача-реаниматолога. Он рассказал, что медикам на 2-3 тысячи сомов урезали зарплату и не разрешают выходить на больничный.
Ссылка: https://24.kg/vlast/158224/
просмотров: 100
Версия для печати
Материалы по теме
Вице-премьер признала проблемы в санэпидемслужбе Кыргызстана
Вице-премьер сравнила ситуацию с COVID-19 в Кыргызстане с США и Францией
Депутат Жылдыз Мусабекова заболела. Жалуется, что к ней не приезжает скорая
Медики из Нарына добровольно направились в Бишкек для оказания помощи
В Минздраве опровергают, что врачам урезали зарплату и не дают больничный
Пожалейте медиков. Модератор канала «Врачи онлайн» о том, почему решила помогать
Внесены изменения в Закон «О статусе медицинского работника»
Ситуация с COVID-19 ухудшается. На помощь призывают кадры из медицинских вузов
В Бишкеке в карету скорой помощи врезался КамАЗ. Пострадали врачи
В Кыргызстане коронавирусом заразился еще 21 медик
Популярные новости
Кубатбек Боронов: Как офицер осознаю свой долг перед народом Кубатбек Боронов: Как офицер осознаю свой долг перед народом
Депутат Жылдыз Мусабекова заболела. Жалуется, что к&nbsp;ней не&nbsp;приезжает скорая Депутат Жылдыз Мусабекова заболела. Жалуется, что к ней не приезжает скорая
Сооронбай Жээнбеков: Режим ЧП&nbsp;пока вводить не&nbsp;будем Сооронбай Жээнбеков: Режим ЧП пока вводить не будем
Выплату зарплат учителям Бишкека предлагают передать бюджету республики Выплату зарплат учителям Бишкека предлагают передать бюджету республики
Бизнес
MegaCom обеспечил кол-центр 118 бесплатной связью и&nbsp;40&nbsp;смартфонами MegaCom обеспечил кол-центр 118 бесплатной связью и 40 смартфонами
Интернет на&nbsp;селе: &laquo;оптика&raquo;&nbsp;&mdash; в&nbsp;каждый дом Интернет на селе: «оптика» — в каждый дом
&laquo;Биримдик&raquo;: Индира Садыкова не&nbsp;имеет отношения к&nbsp;политсовету партии «Биримдик»: Индира Садыкова не имеет отношения к политсовету партии
В&nbsp;Кыргызстане развернуты кол-центры по&nbsp;противодействию распространению COVID-19 В Кыргызстане развернуты кол-центры по противодействию распространению COVID-19
3 июля, пятница
15:32
Правительство выделило 50 миллионов сомов на закупку кислородных концентраторов Правительство выделило 50 миллионов сомов на закупку ки...
15:29
Проблему недовыплат зарплат медикам переложили на руководство больниц
15:07
MegaCom обеспечил кол-центр 118 бесплатной связью и 40 смартфонами
15:00
Вице-премьер признала проблемы в санэпидемслужбе Кыргызстана
14:48
Вице-премьер сравнила ситуацию с COVID-19 в Кыргызстане с США и Францией