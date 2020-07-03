Проблему недовыплат зарплат медикам переложили на руководство больниц

В правительство поступает много вопросов о недовыплатах медицинским работникам. Об этом на брифинге заявила вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

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По ее словам, в целях стимулирования медицинских работников, привлеченных для борьбы с коронавирусом, для начисления компенсационных выплат выделили 377 миллионов 500 тысяч сомов. Из них за март компенсации получили 6 тысяч 438 медработников, апрель — 10 тысяч 61, май — 8 тысяч 91.

«Всего за три месяца медработникам выплатили компенсации в сумме 259 миллионов 100 тысяч сомов. Надбавки перечислили на депозитные счета организаций, ответственность за дальнейшие начисления несут руководители организаций здравоохранения. Мы ведем мониторинг на уровне Минздрава и республиканского штаба. По каждому обращению работаем, я сама контролирую этот вопрос», — сказала Аида Исмаилова.

Чиновница отметила: от медиков продолжают поступать жалобы о том, что руководители организаций здравоохранения отправляют медиков в отпуск без содержания.

«Этого быть не должно, так как гарантированная зарплата медработникам системой выплачивается в полном объеме. Есть обращения, где указано: руководители организаций здравоохранения говорят медикам, чтобы они молчали о недополучении надбавок. В случае, если факт недовыплат подтвердится, будем рассматривать вопрос о дальнейшем пребывании этого руководителя на должности», — заявила Аида Исмаилова.

Ранее в соцсети Instagram опубликовали сообщение врача-реаниматолога. Он рассказал, что медикам на 2-3 тысячи сомов урезали зарплату и не разрешают выходить на больничный.