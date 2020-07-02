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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Каждый чиновник отчитается, как потратил деньги, выделенные на борьбу с COVID

Каждый государственный служащий отчитается о расходах на борьбу с коронавирусом. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, слухи о том, что 400 миллионов сомов украли и съели чиновники, неправда.

«Я не дам никому возможности украсть из бюджета деньги. Нужно немного потерпеть. После того как мы победим эту болезнь, каждый чиновник отчитается, куда пошли все деньги. Все деньги, полученные от доноров, мы направили на борьбу с коронавирусом», — сказал Кубатбек Боронов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/158063/
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