Сооронбай Жээнбеков: Режим ЧП пока вводить не будем

В Кыргызстане пока не будут вводить жесткие ограничения и режим ЧП. Об этом на внеочередном заседании Жогорку Кенеша заявил президент Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства призвал граждан быть ответственными, бережно относиться к своему здоровью и соблюдать санитарные требования.

«Напомню, что хоть мы сняли режим чрезвычайного положения, но сохраняются режим ЧС и санитарные требования. Сейчас многие становятся жертвой ложных заявлений вокруг вируса. Есть опасность болезни. Пока не будем вводить ограничения и режим ЧП. Сейчас основная задача правительства — оградить наших граждан от этой болезни», — заявил Сооронбай Жээнбеков.

Президент поручил республиканскому штабу действовать оперативно.

«Напомню штабу, что они обязаны оперативно организовать лечение, консультации для населения. Не только кабмин, но и гражданам надо быть ответственными к своему здоровью и окружающим. Ко всем, кто нарушает санитарные и другие требования, надо применять меры в рамках закона», — отметил Сооронбай Жээнбеков.