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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Кубатбек Боронов: ЧП введем при сильном ухудшении эпидситуации

«Введение карантина с жесткими правилами, режима ЧП — это последние меры, на которые пойдет государство при сильном ухудшении эпидемиологической ситуации», — заявил премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании республиканского оперативного штаба.

По его словам, правительство сделает все возможное, чтобы такой момент не наступил. При этом необходимо содействие граждан в соблюдении санитарных правил и требований. Только в этом случае можно избежать введения карантинных запретных мер.

Прошло больше месяца с момента возобновления основных сфер экономической деятельности. Сегодня наблюдается ежедневное ухудшение эпидемиологической ситуации в Бишкеке, Оше, Чуйской и Ошской областях.

Около 50 процентов заразившихся не знают, где могли подхватить инфекцию.

«Проблемными остаются вопросы госпитализации больных в медицинские учреждения, поступает много жалоб, что не дозвониться до линии 118. Служба скорой помощи приезжает с опозданием», — отметил Кубатбек Боронов.

Премьер-министр подчеркнул, что помимо проводимой работы по увеличению койко-мест в Бишкеке, Чуйской области и Оше, также необходимо подготовить дополнительные места.  

Всего в республике коронавирус диагностировали у 4 тысяч 402 человек. Около половины из них вылечились.
Ссылка: https://24.kg/vlast/157496/
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