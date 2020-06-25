Саудовская Аравия готова выдать Кыргызстану в кредит $35 миллионов на 25 лет

Сегодня депутаты парламента рассматривают вопрос ратификации кредитного соглашения между Кыргызстаном и Саудовским фондом развития. Документ предусматривает реконструкцию и реабилитацию Иссык-Кульской кольцевой автодороги.

По словам замминистра транспорта и дорог Бакыта Бердалиева, кредит в размере $35 миллионов дается на 25 лет.

«Саудовская Аравия дает кредит по просьбе кыргызского правительства. Соглашение было подписано в декабре 2019 года. Проект реконструкции дороги вошел в национальную стратегию развития. Кредит дается под 1 процент годовых. Гарантийный срок — на три года», — сказал Бакыт Бердалиев.

Депутат Дастан Бекешев спросил, сможет ли страна выплатить кредит и какая сумма внешнего долга на данный момент.

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Замминистра финансов Алмаз Азимов ответил, что на 30 апреля долг Кыргызстана составлял $3 миллиарда 902 миллиона. На сегодняшний день точная сумма долга считается, но предварительно она составляет около $4 миллиардов.