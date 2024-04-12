22:48
USD 89.12
EUR 95.72
RUB 0.95
Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

На балансе Минтранса 19 тысяч километров дорог Кыргызстана

Министерство транспорта и коммуникаций принимает на баланс 300 километров дорог, соединяющих населенные пункты. Об этом на брифинге рассказал начальник управления автодорог Минтранса Абсамат Талантбек уулу.

По его словам, в стране всего 34 тысячи километров дорог, на балансе ведомства 19 тысяч километров.

«Когда завершим административно-территориальную реформу, дороги на нашем балансе передадим  в муниципалитеты Бишкека и Оша», — сказал Абсамат Талантбек уулу.

Он также добавил, что в прошлом году заасфальтировали около 700 километров дорог, в том числе на перевале Төө-Ашуу. Завершилось бурение туннеля на альтернативной трассе север — юг.

Абсамат Талантбек уулу прокомментировал вырубку деревьев вдоль дороги на Иссык-Куле. Убедил, что зона станет намного лучше, вместо вырубленных посадят новые. Что касается дороги Корумду — Балбай Баатыр, ее строительство планируют завершить в начале 2027 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291377/
просмотров: 207
Версия для печати
Материалы по теме
Иссык-кульская кольцевая дорога. При строительстве используются электросамосвалы
Жалобы на плохие дороги. Как и когда улучшится ситуация, рассказал Садыр Жапаров
В Бишкеке строят путепровод. Ограничено движение поездов
В Бишкеке планируют пробить две улицы через железную дорогу
Объездную дорогу протяженностью 14 километров построят в Узгене
Мэрия Бишкека планирует построить Северную магистраль вместо БЧК
Дороги стали строить не в кредит, а силами отечественных предприятий — Минтранс
Ремонт дороги Балыкчи — Барскоон: глава Минтранса не нашел утром рабочих
Забор дома замминистра транспорта мешал строительству тротуара. Он его снес
Стройкомпаниям в Бишкеке предложили вложиться в возведение дорог к объектам
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Все схемы движения частных автобусов Isuzu в&nbsp;Бишкеке Все схемы движения частных автобусов Isuzu в Бишкеке
Доллары для Садыра Жапарова. Сын Искендера Матраимова опровергает передачу денег Доллары для Садыра Жапарова. Сын Искендера Матраимова опровергает передачу денег
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; вручил подарки победителям 1-го этапа акции &laquo;Олимпийское золото&raquo; «Оптима Банк» вручил подарки победителям 1-го этапа акции «Олимпийское золото»
Целых пять онлайн-кинотеатров и&nbsp;быстрый как пуля интернет от&nbsp;Saima Telecom Целых пять онлайн-кинотеатров и быстрый как пуля интернет от Saima Telecom
Мобильный оператор&nbsp;О! провел масштабные работы по&nbsp;улучшению сети Мобильный оператор О! провел масштабные работы по улучшению сети
Водитель &laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; помог беременной женщине избежать родов в&nbsp;автомобиле Водитель «Яндекс Go» помог беременной женщине избежать родов в автомобиле
12 апреля, пятница
22:45
Из срубленных ради строительства дороги деревьев на Иссык-Куле сделают остановки Из срубленных ради строительства дороги деревьев на Исс...
22:24
В Кызыл-Кие сотрудники МЧС спасли ребенка, запертого в квартире
22:00
Все схемы движения частных автобусов Isuzu в Бишкеке
21:54
Убийство Доо Чынгыза. Вынесен приговор обвиняемым
21:41
Строительство парка и новые рабочие места. Садыр Жапаров посетил Джалал-Абад