На балансе Минтранса 19 тысяч километров дорог Кыргызстана

Министерство транспорта и коммуникаций принимает на баланс 300 километров дорог, соединяющих населенные пункты. Об этом на брифинге рассказал начальник управления автодорог Минтранса Абсамат Талантбек уулу.

По его словам, в стране всего 34 тысячи километров дорог, на балансе ведомства 19 тысяч километров.

«Когда завершим административно-территориальную реформу, дороги на нашем балансе передадим в муниципалитеты Бишкека и Оша», — сказал Абсамат Талантбек уулу.

Он также добавил, что в прошлом году заасфальтировали около 700 километров дорог, в том числе на перевале Төө-Ашуу. Завершилось бурение туннеля на альтернативной трассе север — юг.

Абсамат Талантбек уулу прокомментировал вырубку деревьев вдоль дороги на Иссык-Куле. Убедил, что зона станет намного лучше, вместо вырубленных посадят новые. Что касается дороги Корумду — Балбай Баатыр, ее строительство планируют завершить в начале 2027 года.