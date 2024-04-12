На балансе Минтранса 19 тысяч километров дорог Кыргызстана

Министерство транспорта и коммуникаций принимает на баланс
По его словам, в стране всего 34 тысячи километров дорог, на балансе ведомства 19 тысяч километров.
«Когда завершим административно-территориальную реформу, дороги на нашем балансе передадим в муниципалитеты Бишкека и Оша», — сказал Абсамат Талантбек уулу.
Он также добавил, что в прошлом году заасфальтировали около
Абсамат Талантбек уулу прокомментировал вырубку деревьев вдоль дороги на Иссык-Куле. Убедил, что зона станет намного лучше, вместо вырубленных посадят новые. Что касается дороги Корумду — Балбай Баатыр, ее строительство планируют завершить в начале 2027 года.