Госдолг Кыргызстана. На каждого жителя приходится по $706,6

По итогам апреля на каждого кыргызстанца приходится по $706,6 государственного долга. За месяц бремя уменьшилось на $1.

По данным Министерства финансов, на 30 апреля 2020 года государственный долг (внешний плюс внутренний) Кыргызстана составил $4 миллиарда 592,84 миллиона (362 миллиарда 574,81 миллиона сомов). В том числе $3 миллиарда 952,05 миллиона (311 миллиардов 988,82 миллиона сомов) — внешний, а $640,79 миллиона (50 миллиардов 585,99 миллиона сомов) — внутренний.

По итогам апреля 2020 года госдолг составил 62,17 процента ВВП.

За месяц государственный долг страны сократился на $6,63 миллиона. Внешний долг уменьшился на $4,27 миллиона, а внутренний — на $2,36 миллиона.

Больше всего республика должна Экспортно-импортному банку Китая — $1 миллиард 774,78 миллиона (44,9 процента внешнего долга КР). За месяц показатель вырос на $540 тысяч.