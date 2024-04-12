Иссык-кульская кольцевая дорога. При строительстве используются электросамосвалы

Глава кабмина Акылбек Жапаров ознакомился с началом реконструкции участка Корумду — Балбай Баатыр иссык-кульской кольцевой автодороги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, длина участка составляет 79,3 километра . По проекту предусмотрена четырехполосная дорога, тротуары, велодорожка общей протяженностью 79 тысяч 697 метров, также будут а втобусные остановки, построят и реконструируют 14 мостов и 877 водопропускных труб. Также возведут три пешеходных моста и два подземных пешеходных перехода.

При строительстве будут использоваться электрические самосвалы, в качестве пилотного и экспериментального проекта в целях исключения выбросов углекислого газа в атмосферу.

Акылбек Жапаров сообщил, что общая стоимость дороги составит $111,07 миллиона.

«Эти средства нам предоставляют партнеры: Исламский банк развития, Кувейтский арабский экономический фонд, Саудовский фонд развития и международные фонды развития ОПЕК. От имени президента, кабинета министров выражаю признательность партнерам. Из них 1,1 миллиарда сомов ($12,8 миллиона) выделены из бюджета», — сказал глава кабмина.

Он также подчеркнул, что проект строительства дороги является одним из стратегических в стране, поэтому поручил завершить строительные работы своевременно и качественно.

Кроме того, глава кабмина ознакомился с ходом строительных работ на участке автодороги Балыкчи — Барскоон — Каракол. Проект планируется завершить в 2025 году.