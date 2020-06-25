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Власть

Точку ставим в беспределе. Дастанбек Джумабеков поддерживает Гульшат Асылбаеву

Законопроект «О манипулировании информацией» защищает права граждан от недостоверной информации. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил спикер Дастанбек Джумабеков.

По его словам, инициатива направлена на развитие демократии.

«Проект как раз защищает права граждан, всех нас. Он ставит точку в беспределе. Как можно писать недостоверную информацию? В таких случаях гражданин может обратиться в правоохранительные или другие органы. А там попытаются найти тех, кто распространяет подобную информацию. Этот проект закона нужен особенно тем, кто в оппозиции: если власть откроет аккаунты и начнет травлю против оппонентов, то они могут обратиться в соответствующие органы. Вот тогда мы станем демократической страной», — сказал Дастанбек Джумабеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/157373/
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