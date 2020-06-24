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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Депутаты сняли с повестки скандальную поправку о финансировании НКО

Депутаты парламента сняли с повестки дня поправку в закон об НКО, обязывающую неправительственные организации отчитываться об источниках финансовых поступлений.

Как рассказала 24.kg нардеп Наталья Никитенко, профильный комитет не рассмотрел документ в третьем чтении, поскольку инициатива также была снята с повестки.

«Надеюсь, за сегодняшний вечер ничего не поменяется, и этот вопрос не всплывет в повестке пленарного заседания завтра», — отметила Наталья Никитенко.

Кстати, завтра нардепы должны в режиме двух чтений рассмотреть законопроект нардепа Гульшат Асылбаевой о манипулировании информацией.

Ранее юристы правовой клиники «Адилет» и медиаэксперты отмечали, что законопроект дискриминационный, и в случае принятия будет не защищать, а нарушать конституционные права граждан.

Депутата Гульшат Асылбаеву призвали отозвать скандальную инициативу. Она в ответ заявила, что это «самый замечательный законопроект».

Отметим, что в здание «Белого дома» не пускают журналистов в связи с выявлением зараженных коронавирусом среди депутатов и сотрудников аппарата. Прямых эфиров с заседаний тоже не ведется. Поскольку вся пресс-служба, включая технический отдел, находится на домашнем карантине. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/157261/
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