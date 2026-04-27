В первый класс записали более 61 тысячи детей: в Бишкеке доступны 17 тысяч мест

Более 61,7 тысячи детей записали в первый класс. Такая информация содержится в открытых данных на портале 1mektep.edu.gov.kg.

В том числе в Бишкеке зачислили около 9,4 тысячи детей. Из них 3,9 тысячи мест занято в классах с кыргызским языком обучения, около 5,5 тысячи — с русским. Свободными в столице остаются чуть более 17 тысяч мест.

Общее количество квот на 2026/27 учебный год — 192,3 тысячи.

Отметим, что на юге республики набор ведут также в классы с узбекским и таджикским языками обучения.

Электронная запись в первый класс началась 1 апреля. Регистрируют детей, родившихся в 2019 и 2020 годах.

На первом этапе принимаются дети, у одного из родителей (законного представителя) которых есть постоянная регистрация по микроучастку соответствующей школы. Второй этап записи — не по прописке — начнется с 1 июня.