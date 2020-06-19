Заразившийся коронавирусом депутат контактировал практически со всеми коллегами

Заразившийся коронавирусом член парламентской фракции «Кыргызстан» Бейшеналы Нурдинов контактировал практически со всеми коллегами, за исключением торага Дастанбека Джумабекова. Об этом 24.kg сообщили в парламенте.

По данным источников, накануне инфицированный нардеп был на пленарном заседании, но почувствовал себя плохо и после обеда уехал домой. Все парламентарии намерены сдать анализ на COVID-19.

Отметим, Бейшеналы Нурдинов пришел в Жогорку Кенеш вместо Алмазбека Баатырбекова. Последний назначен первым вице-премьер-министром.

Это уже второй случай заражения СOVID-19 в стенах парламента. Накануне стало известно, что заболевание обнаружено у руководителя пресс-службы ЖК Ибраима Нуракун уулу.