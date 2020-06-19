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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Заразившийся коронавирусом депутат контактировал практически со всеми коллегами

Заразившийся коронавирусом член парламентской фракции «Кыргызстан» Бейшеналы Нурдинов контактировал практически со всеми коллегами, за исключением торага Дастанбека Джумабекова. Об этом 24.kg сообщили в парламенте. 

По данным источников, накануне инфицированный нардеп был на пленарном заседании, но почувствовал себя плохо и после обеда уехал домой. Все парламентарии намерены сдать анализ на COVID-19. 

Отметим, Бейшеналы Нурдинов пришел в Жогорку Кенеш вместо Алмазбека Баатырбекова. Последний назначен первым вице-премьер-министром. 

Это уже второй случай заражения СOVID-19 в стенах парламента. Накануне стало известно, что заболевание обнаружено у руководителя пресс-службы ЖК Ибраима Нуракун уулу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/156763/
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