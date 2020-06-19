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Власть

В Кыргызстане предлагают возродить экологическую прокуратуру

В Кыргызстане необходимо возродить экологическую прокуратуру, чтобы природоохранная деятельность была на хорошем уровне. Об этом на общественных слушаниях по законопроекту «О временном запрете на охоту на некоторые виды животных в КР» заявил депутат Экмат Байбакпаев.

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«Если хотя бы один человек в районных управлениях прокуратуры будет заниматься природоохранной деятельностью, то многих моментов получится избежать», — отметил он.

Ранее представитель главного надзорного органа отметил, что в 1990-е годы в структуре ГП была природоохранная прокуратура. «Она давала хорошие результаты, но потом ее по каким-то причинам сократили», — сказал представитель Генпрокуратуры.

Напомним, четверо депутатов — Экмат Байбакпаев, Абдывахап Нурбаев, Эмиль Токтошев и Дастан Бекешев предлагают проект закона «О временном запрете на охоту на некоторые виды животных».
Ссылка: https://24.kg/vlast/156661/
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