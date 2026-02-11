В селе Ананьево строят научный центр по сохранению биоразнообразия «Ак-Илбирс»

В селе Ананьево (на Иссык-Куле) строят научный центр по сохранению биоразнообразия «Ак-Илбирс». Об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Как отмечается, строители подготовили котлован и залили фундамент административного здания реабилитационного центра. В основном корпусе заповедника уже завершили заливку основания и приступили к возведению стен.

Новый комплекс поможет улучшить условия труда для сотрудников и создаст базу для глубоких научно-исследовательских работ. Проект включает создание научного центра по сохранению биологического разнообразия «Ак-Илбирс». Он сосредоточит усилия на восстановлении редких и исчезающих видов диких животных и защите природного наследия региона.





Обновленный комплекс станет важным звеном в развитии экологического туризма и усилит защиту уникальной экосистемы Иссык-Кульской области, заметили в министерстве.