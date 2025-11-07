Рейды в городе Ош: штрафы за незаконную охоту и вред окружающей среде

Инспекторы Ошского регионального управления службы экологического и технического надзора совместно с егерями и сотрудниками организации NABU провели рейды. Об этом сообщило Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По его данным, в ходе рейда в Ноокатском районе, на участке Чили-Сай, задержали четырех граждан, нарушивших правила охоты. Их оштрафовали на сумму от 12,5 тысячи до 50 тысяч сомов.





Помимо этого, в Оше, на участке Суроттуу-Таш, установили гражданина, который сжигал бытовые отходы в неположенном месте. Его оштрафовали на 7,5 тысячи сомов.