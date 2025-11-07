14:10
USD 87.45
EUR 100.76
RUB 1.08
Происшествия

Рейды в городе Ош: штрафы за незаконную охоту и вред окружающей среде

Инспекторы Ошского регионального управления службы экологического и технического надзора совместно с егерями и сотрудниками организации NABU провели рейды. Об этом сообщило Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По его данным, в ходе рейда в Ноокатском районе, на участке Чили-Сай, задержали четырех граждан, нарушивших правила охоты. Их оштрафовали на сумму от 12,5 тысячи до 50 тысяч сомов.

Кроме того, за незаконную добычу восьми куропаток нарушителям предъявили иск на 16 тысяч сомов для возмещения ущерба, причиненного природе.

Помимо этого, в Оше, на участке Суроттуу-Таш, установили гражданина, который сжигал бытовые отходы в неположенном месте. Его оштрафовали на 7,5 тысячи сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/350060/
просмотров: 183
Версия для печати
Материалы по теме
Факт незаконной охоты пресечен в Жайылском районе
Возьмите наши. В КНР заканчиваются отходы для мусоросжигательных заводов
В Нарынской области задержаны браконьеры за незаконную охоту на горного козла
Представителей НПО исключат из комиссии по рассмотрению заявок на охоту
В Бишкеке оштрафовали жителей массивов. Сжигали траву и мусор
Штрафы за экологические нарушения в Бишкеке превысили 1 миллион сомов
Правила охоты на территории Кыргызстана утвердил кабинет министров
Дышать нечем. В Баткене для уничтожения контрабанды жгли автомобильные шины
В Бишкеке могут существенно увеличить штрафы за нарушения: что предлагает мэрия
В Чуйской области задержали браконьеров, незаконно отстреливших пять фазанов
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области задержан дроппер В Чуйской области задержан дроппер
На&nbsp;объездной дороге в&nbsp;яму, не&nbsp;огражденную лентами, упала машина На объездной дороге в яму, не огражденную лентами, упала машина
Помогали избежать наказания. ГКНБ задержал психолога и&nbsp;милиционера Помогали избежать наказания. ГКНБ задержал психолога и милиционера
Водителя с&nbsp;крупной партией наркотиков задержали в&nbsp;селе Сосновка Чуйской области Водителя с крупной партией наркотиков задержали в селе Сосновка Чуйской области
Бизнес
Unlock the Touch of&nbsp;All-in-One. Второе путешествие во&nbsp;Вьетнам с&nbsp;RCA Living Unlock the Touch of All-in-One. Второе путешествие во Вьетнам с RCA Living
Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от&nbsp;MegaPay Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от MegaPay
Elite House запускает &laquo;Оранжевую пятницу x4&raquo;&nbsp;&mdash; время теплых цен Elite House запускает «Оранжевую пятницу x4» — время теплых цен
&laquo;Айыл Банк&raquo; представил&nbsp;KP на&nbsp;региональном круглом столе UNEPFI в&nbsp;Брюсселе «Айыл Банк» представил KP на региональном круглом столе UNEPFI в Брюсселе
7 ноября, пятница
14:10
Камчыбек Ташиев подарил квартиру матери четырех детей и погасил ее кредит Камчыбек Ташиев подарил квартиру матери четырех детей и...
14:00
Жусуп Абдрахманов. Дневник, спасший народ и приговоривший автора
13:58
Лотерея грин-карт сохранится, изменится лишь график регистрации — Госдеп США
13:53
Казахстан увеличил импорт кыргызской электроэнергии в три раза — СМИ
13:48
Кыргызстан выпустил первый национальный стейблкоин, привязанный к сому