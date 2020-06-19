Соцсети довели мою кайын эне до инсульта. Гульшат Асылбаева о своей инициативе

Депутат Гульшат Асылбаева сегодня на парламентских слушаниях объясняет, почему ее законопроект о манипулировании информацией необходим.

Она привела в пример сотовых операторов, когда они ввели обязательное правило — при покупке симкарты предъявлять паспорт. «Никто же не возмущался. Вопрос, поймите, в другом — право на защиту чести и достоинства дается каждому. Почему я не могу защитить свои права, почему я должна читать эту грязь, которую несут фейки? Когда я вынесла законопроект на общественное обсуждение, что я только о себе не узнала. Эти соцсети довели мою кайын эне до инсульта», — сказала Гульшат Асылбаева.

Она добавила: пусть пишут в соцсетях, но под своими реальными именами и фамилиями, а не под фальшивыми, и правду, а не ложь и грязь.

Напомним, юристы правовой клиники «Адилет» и медиаэксперты утверждают, что этот документ дискриминационный и в случае принятия будет не защищать, а нарушать конституционные права граждан.

Нардепу пеняют еще и на то, что законопроект полностью скопирован с российского аналога. Гульшат Асылбаеву призвали отозвать скандальную инициативу. Но она в ответ заявила, что это «самый замечательный законопроект».