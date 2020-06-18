Финпол: Деньги в фонд Матраимовых от жены Саймаити поступили в качестве помощи

Деньги в фонд имени Исмаила Матраимова со счета супруги Айеркена Саймаити отправлены в качестве помощи. Об этом на заседании парламента, где озвучили заключение депутатской комиссии по расследованию убийства китайского бизнесмена, сообщил зампредседателя ГСБЭП Эмиль Жамгырчиев.

Депутат Дастан Бекешев спросил у представителя Финпола, действительно ли Вуфули Бумаилиаму (супруга Саймаити) отправляла деньги на счет фонда имени Исмаила Матраимова.

«В 2016 году от Вуфули Бумаилиаму поступило $199 тысяч. Деньги принадлежали другому гражданину Турции, который прислал их в фонд через банковский счет супруги Саймаити в качестве помощи», — ответил Эмиль Жамгырчиев.

Дастан Бекешев отметил, что это говорит о связи Вуфули Бумаилиаму с фондом имени Исмаила Матраимова. Однако замглавы ГСБЭП возразил. По его мнению, связь заключается только в том, что с ее счета поступили деньги в фонд.

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября прошлого года. Его застрелили в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому предпринимателю Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.