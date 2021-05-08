В Кара-Суу открыли самую большую мечеть, построенную фондом Матраимовых

В Кара-Суйском районе Ошской области открыли самую большую мечеть, построенную фондом Матраимовых. Об этом 24.kg сообщил депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов.
В соцсетях распространили видео, где бывший муфтий Кыргызстана Максат ажы Токтомушев вручает экс-зампредседателя Таможенной службы Райымбеку Матраимову священную книгу мусульман — Коран.
«Строительство мечети завершилось год назад. Но вы знаете, случилась пандемия, все закрылось. Вчера мы с родными были на жума намазе в Кара-Суу. Максат ажы Токтомушев приехал в мечеть, чтобы провести пятничный намаз. Мы решили для символичности провести мини-открытие», — сказал Искендер Матраимов.
При этом нардеп попросил не политизировать событие.
В середине апреля уголовное дело в отношении экс-зампредседателя Таможенной службы Райымбека Матраимова прекращено, а мера пресечения в виде заключения под стражей отменена. Его отпустили на свободу.
По данным ГКНБ, бывший подозреваемый в отмывании преступных доходов Райымбек Матраимов добровольно передал в доход государства свою квартиру общей площадью 232,3 квадратных метра рыночной стоимостью более 20 миллионов сомов.