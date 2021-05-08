В Кара-Суу открыли самую большую мечеть, построенную фондом Матраимовых

В Кара-Суйском районе Ошской области открыли самую большую мечеть, построенную фондом Матраимовых. Об этом 24.kg сообщил депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов.

В соцсетях распространили видео, где бывший муфтий Кыргызстана Максат ажы Токтомушев вручает экс-зампредседателя Таможенной службы Райымбеку Матраимову священную книгу мусульман — Коран.

Это самая крупная мечеть в Кара-Суйском районе.

По словам Искендера Матраимова, накануне во время совершения пятничного намаза прошло открытие мечети, рассчитанной на четыре тысячи мест. Она построена фондом «Исмаил Ата».

«Строительство мечети завершилось год назад. Но вы знаете, случилась пандемия, все закрылось. Вчера мы с родными были на жума намазе в Кара-Суу. Максат ажы Токтомушев приехал в мечеть, чтобы провести пятничный намаз. Мы решили для символичности провести мини-открытие», — сказал Искендер Матраимов.

При этом нардеп попросил не политизировать событие.

В середине апреля уголовное дело в отношении экс-зампредседателя Таможенной службы Райымбека Матраимова прекращено, а мера пресечения в виде заключения под стражей отменена. Его отпустили на свободу.

По данным ГКНБ, бывший подозреваемый в отмывании преступных доходов Райымбек Матраимов добровольно передал в доход государства свою квартиру общей площадью 232,3 квадратных метра рыночной стоимостью более 20 миллионов сомов.