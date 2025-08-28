18:44
Мунарбек Сайпидинов обвинил Райымбека Матраимова в попытке покушения

Обвиняемый в коррупции и находящийся в заключении окул бала Райымбека Матраимова Мунарбек Сайпидинов заявил, что бывший таможенник якобы пытался покушаться на его жизнь. Соответствующее заявление он опубликовал 28 августа на своей странице в Instagram.

Фото из социальных сетей

«Я уважал его как своего отца, после мамы это был человек, к которому я был особенно близок. Но он ради собственной выгоды дошел до попытки покушения на мою жизнь. Такого насилия я не желаю даже врагу. Только Аллах знает, что творится в моем сердце. ИншаАллах, вскоре правда станет известна всем кыргызстанцам», — написал Сайпидинов.

Мунарбек Сайпидинов был задержан в России и 7 августа доставлен в Кыргызстан. Министерство внутренних дел сообщило, что его арестовали по факту незаконной передачи государственных земельных участков в Кара-Сууйском районе в частную собственность. По этому делу Сайпидинову предъявлено обвинение по статье 336 УК КР («Коррупция»), и суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 сентября.

Сайпидинов занимал должность главы Савайского айыл окмоту Кара-Сууйского района с 2016 по 2020 год.
