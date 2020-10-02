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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Кубатбек Боронов: Ни один человек не должен остаться без медпомощи

«В условиях пандемии COVID-19 наш приоритет — это здоровье и жизнь сограждан. Ни один пациент не должен остаться без квалифицированной медицинской помощи», — заявил премьер-министр Кубатбек Боронов во время встречи с руководителями медицинских учреждений республики.

Глава правительства сказал, что в странах ближнего и дальнего зарубежья наблюдается рост выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Кыргызстане эпидемиологическая ситуация также остается непростой, в отдельных районах наблюдается рост подтвержденных случаев заражения вирусом.

«Пандемия выявила ряд серьезных проблем в отечественной системе здравоохранения, особенно в городе Бишкеке, когда в работе станции скорой медицинской помощи и стационарными медицинскими учреждениями наблюдались противоречия. Мы были свидетелями, когда больницы под разными предлогами не принимали больных, люди фактически оставались без помощи у больничного порога. Подобных случаев больше быть не должно. Ни один человек не должен остаться без квалифицированной медицинской помощи», — предупредил премьер-министр.

Кубатбек Боронов поручил наладить эффективную взаимосвязь между Станцией скорой медицинской помощи и другими медицинскими учреждениями, независимо от их профиля. Диспетчеры Станции скорой медицинской помощи должны в онлайн-режиме отслеживать и точно знать, в какой больнице сколько свободных палат и коек, чтобы бригада скорой знала, куда может госпитализировать больного.

«Все больницы и медицинские учреждения в обязательном порядке должны принимать больных, которых доставляют по линии скорой и оказывать необходимую помощь. Еще раз хочу повторить, что больше не должно быть случаев, когда больницы отказываются открывать дверь и принять больного», — подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр поручил Министерству здравоохранения на базе одного из медицинских учреждений Бишкека создать многопрофильную круглосуточную больницу Станции скорой медицинской помощи, где пациенту в оперативном порядке окажут помощь, поставят диагноз и далее направят в профильные учреждения.

«Пока этот вопрос будет решаться, поручаю в оперативном порядке открыть при каждом медицинском учреждении отделение приемного покоя и определить туда необходимое количество специалистов», — сказал премьер-министр.

Глава правительства отметил, что сейчас борьба с распространением коронавирусной инфекции — это основная задача системы здравоохранения, однако это не означает, что другие больные останутся без профессиональной медицинской помощи.

«Хочу выразить благодарность всем медицинским работникам за помощь в борьбе с пандемией COVID-19 и лечение людей в непростое время. Каждый специалист внес огромный вклад в борьбу за жизнь и здоровье людей. Пандемия коронавирусной инфекции указала на проблемные участки. Но благодаря слаженной работе самоотдаче всех медицинских работников нам удалось за короткий срок, практически за три недели, взять ситуацию под контроль», — сказал Кубатбек Боронов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167271/
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