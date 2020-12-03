У экс-премьера Кубатбека Боронова обнаружен COVID-19. Он госпитализирован

Бывший премьер-министр Кубатбек Боронов заразился коронавирусом. Об этом 24.kg сообщил его помощник Руслан Турдумамбетов.

По его словам, экс-глава правительства проходит лечение в одной из больниц Бишкека.

«У него положительный тест на COVID-19. Его состояние стабильно удовлетворительное. Информация о том, что он находится в реанимации, недостоверна. Кубатбек Боронов продолжает получать лечение в стационаре», — отметил помощник бывшего чиновника.

Кубатбек Боронов возглавил кабмин в пик первой волны пандемии 16 июня, с поста он ушел 6 октября по собственному желанию.